West Ham nomeia antiga estrela porno para diretora do clube

O West Ham nomeou Emma Benton-Hugues, antiga estrela porno conhecida por Eve Vorley, para a direção do clube, atual 10.º classificado da Premier League, onde alinha o português Gonçalo Cardoso.





Emma Benton-Hugues é mulher do mulher do co-proprietário do clube David Sullivan, tendo a partir de agora também poder de decisão no clube londrino.Mas ela não foi o único do família Sullivan a ingressar o conselho de direção do West Ham: o seu filho, Dave Sullivan Jr., também foi nomeado para o conselho, enquanto o outro filho, Jack Sullivan, é o responsável diretivo pela equipa feminina.Nos anos de 1990, Emma Benton-Hugues ficou conhecida como sendo Eve Vorley, tendo protagonizado e dirigido dezenas de filmes para adultos.