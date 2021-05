Raúl Jiménez pode regressar no arranque da próxima temporada

O mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica e atualmente no Wolverhampton, poderá regressar aos relvados no arranque da próxima temporada, depois da fratura do crânio que sofreu no ano passado, revelou esta quarta-feira o clube inglês.

Num comunicado assinado pelo médico do clube, Matt Perry explicou que Jiménez terá que utilizar uma proteção na cabeça durante o resto da sua carreira, mas está em condições de poder voltar a atuar ao mais alto nível.

"A fratura no crânio sarou bem. Terá que usar uma proteção para proteger a área afetada, mas felizmente os últimos exames demonstraram que não existe nenhuma sequela da lesão e que pode regressar, embora com algum cuidado", explicou Perry.

O avançado de 30 anos, que passou pelo Benfica entre 2015 e 2018, está afastado dos relvados desde 29 de novembro de 2020, após ter sofrido uma fratura craniana num choque com o defesa brasileiro David Luiz, também ex-águia, num encontro com o Arsenal.

"O Raúl teve uma recuperação excelente e notável. Neste momento, tem autorização para poder treinar lances aéreos e cabeceamentos na bola", acrescentou o médio dos Wolves.

No emblema inglês, Jiménez é treinado pelo português Nuno Espírito Santo e colega de equipa de vários jogadores lusos, como os internacionais Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Daniel Podence.

O jogador mexicano tem 85 jogos e 26 golos ao serviço do seu país.