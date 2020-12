Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, mostra-se cada vez mais confiante na sua recuperação e promete regressar em breve aos relvados.





Thank you, I’m gonna be back soon https://t.co/STT9qUewe1 — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) December 11, 2020

"Obrigado, vou voltar em breve", escreveu nas suas redes sociais.O internacional mexicano esteve na quinta-feira no campo de treinos do Wolverhampton e foi recebido pelo treinador Nuno Espírito Santo e restantes companheiros de equipa.Recorde-se que Jiménez foi operado a uma fratura no crânio depois do choque com David Luiz, sofrido num jogo frente ao Arsenal.