A mensagem de despedida de João Moutinho na hora do adeus ao Wolverhampton

João Moutinho despediu-se esta quarta-feira do Wolverhampton, o clube que representou nas últimas cinco temporadas e que deixou agora, após terminar contrato. O médio de 36 anos prepara-se para reforçar o FC Porto, como Record adiantou "Tenho muito orgulho em ter feito parte da família do Wolverhampton, orgulho pelos cinco anos em que enverguei a camisola deste grande clube, orgulho por ter disputado o melhor futebol do Mundo, orgulho por ter sido um 'lobo'. Agora é hora de expressar a minha profunda gratidão ao clube, staff, colegas e principalmente adeptos. Estes incríveis adeptos que nunca nos deixaram sozinhos, que nos deram coragem, força, apoio e alma. Muito obrigado por estes cinco anos mágicos. Sou um lobo como eles e nunca esquecerei estas grandes memórias", disse o internacional português no Instagram.