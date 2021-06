Arsenal disposto a oferecer 40 milhões de euros por Rúben Neves

Mikel Arteta quer reforçar o meio-campo do Arsenal, depois das saídas de Martin Odegaard e Dani Ceballos, que regressam ao Real Madrid após o empréstimo aos gunners, e olha para Rúben Neves como uma boa opção para o centro do terreno. De acordo com o 'Daily Mail', o Wolverhampton aceita vender o internacional português, que ainda tem mais dois anos de contrato, por 40 milhões de euros, de forma a poder investir noutras posições mais 'carenciadas' no plantel.





A mesma fonte adianta ainda que os lobos esperam uma proposta pelo médio português esta semana e que Rúben Neves vê com bons olhos uma possível mudança para os londrinos.