Arsenal tenta Rúben Neves

O Arsenal já estará a negociar com o Wolverhampton a contratação de Rúben Neves. O médio português está vinculado ao Wolves até 2024 e Bruno Lage não quererá, por certo, deixar de contar com ele, sendo assim natural que seja exigida uma quantia avultada pelo passe. Mikel Arteta, treinador dos gunners, tem apontado baterias a alguns jogadores portugueses. Muito valorizado pelo Europeu, Renato Sanches, médio do Lille, também está no radar do Arsenal, que conta aqui com a fortíssima concorrência do Liverpool.