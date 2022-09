Boubacar Traoré é reforço para Bruno Lage

O Wolverhampton, do técnico português Bruno Lage, anunciou na quinta-feira a contratação do futebolista maliano Boubacar Traoré por empréstimo do Metz, com a possibilidade de compra do médio no final da época.

Traoré, de 21 anos, estava na equipa da segunda divisão francesa desde 2019 e junta-se no emblema inglês a 10 jogadores portugueses.

O médio chega ao 'Wolves' no último dia do mercado de transferências e poucas horas depois do clube ter vendido Leander Dendocker ao Aston Villa.

A equipa de Bruno Lage ainda não conseguiu vencer nas primeiras cinco jornadas da Premier League, somando apenas três pontos, no 18.º e antepenúltimo lugar.