Bruno Lage analisa atuações de Gonçalo Guedes e Matheus Nunes: «Fizeram o que lhes foi pedido»

Bruno Lage lamentou que o Wolverhampton não tivesse conseguido pontuar na visita ao Tottenham, depois de uma primeira parte "bem conseguida". O treinador português dos wolves - que neste jogo colocou 7 portugueses de início, incluindo Matheus Nunes - diz mesmo que a sua equipa conseguiu surpreender o adversário."A estratégia esteve lá, desde o primeiro minuto, entrámos no jogo com grande personalidade e penso que conseguimos surpreender o Tottenham. Na primeira parte foi impressionante o que fizemos. A forma como pressionámos, como controlámos o jogo com e sem bola... Foi muito bom", considerou."Criámos oportunidades e penso que o resultado ao intervalo (0-0) é injusto. Reentrámos com a mesma energia, talvez um pouco mais equilibrados. Quando no fim se olha para o que fizemos no jogo todo, as oportunidades que criámos, a forma como controlámos esta grande equipa, torna-se frustrante pelo resultado e pela forma como eles marcaram", acrescentou Lage.O treinador analisou também as atuações de Gonçalo Guedes e Matheus Nunes, este último chegado ao clube, proveniente do Sporting, nos últimos dias. "Eles estiveram ao nível da equipa. O Gonçalo está cá há uma semana, o Matheus chegou há dois dias e agora há que continuar a trabalhar. Eles fizeram o que lhes foi pedido: o Matheus controlar a bola; o Gonçalo para fazer aquilo que normalmente faz. Teve uma ou duas oportunidades para marcar. Mas agora é tempo de continuar, esse é o objetivo."