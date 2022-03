Bruno Lage confirma lesão de Nélson Semedo: «Vai estar fora pelo menos um mês»

Bruno Lage confirmou esta sexta-feira que Nélson Semedo "vai estar fora [da equipa] pelo menos um mês", devido a uma lesão sofrida no duelo com o Arsenal, para a 21.ª jornada da Premier League.Em declarações na conferência de imprensa hoje realizada, o treinador português lamentou a lesão do defesa internacional português, que poderá assim desfalcar a Seleção Nacional nas meias-finais do playoff para o Mundial'2022, frente à Turquia."[O Nélson] Vai estar fora por pelo menos um mês. Vamos ver como é que ele irá recuperar, mas essa é a informação que temos por enquanto. Ele estará um mês de fora", começou por dizer o técnico luso, antes de elogiar a evolução que o antigo defesa do Benfica tem tido esta temporada. "Acho que vimos dois Nélsons esta época. O Nélson na primeira metade da época foi inconsistente, o segundo, nos últimos três meses, foi aquele que eu me lembro do Benfica. É um jogador importante e no ataque penso que melhorou muito", atirou.Recorde-se que Portugal tem um duelo decisivo com a Turquia, no próximo dia 24, que será disputado no Estádio do Dragão.