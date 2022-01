Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Lage: «Controlámos na primeira parte mas falhámos muitas ocasiões de golo» Apesar do desperdício, o treinador luso do Wolverhampton mostrou-se satisfeito com o triunfo sobre o United





• Foto: Action Images