Bruno Lage crítico com o VAR: «Não sou de me queixar mas...»

"Foi um dia estranho". A primeira frase de Bruno Lage no momento de analisar a quarta derrota do Wolverhampton (em cinco jogos da Premier League) no campeonato, desta vez por 0-2 frente ao Brentford, disse tudo sobre o jogo que os lobos fizeram este sábado.





Em declarações no final da partida, o treinador português sublinhou os primeiros 20 minutos da equipa, em que não concedeu nenhuma oportunidade para o adversário chegar perto da sua baliza, o "penálti infantil" de Marçal, que resulta no 0-1 para o Brentford e ainda a atuação da equipa de arbitragem, em especial do VAR."Foi um dia estranho. Quando olhamos para a forma como começámos o jogo e depois para o resultado final... Começámos bem o jogo, tentámos controlar tudo um pouco, criámos oportunidades, mas tudo mudou a partir do momento em que cometemos um penálti infantil. Não podemos cometer este tipo de erros", começou por dizer o técnico luso, em declarações citadas pelo site oficial dos Wolves.

"Sabemos que o Brentford é uma equipa forte, pela forma como jogam e como pressionam na frente. Depois de 20 minutos em que o adversário não fez nada, nós demos-lhes uma oportunidade para marcar. Mas cometemos muitos erros do nosso lado, por isso é que sofremos o segundo golo e acabámos por perder o controlo do jogo. Quando olhamos para trás, fomos punidos por este resultado, mas também pelas nossas decisões dentro de campo, pela forma como criámos oportunidades e não marcámos golos. Não podemos oferecer oportunidades destas aos nossos adversários", continuou, antes de analisar a atuação da equipa de arbitragem no encontro de hoje.

"Vemos muitos lances como estes [o de Marçal] nas áreas, mas este em questão tivemos um pouco de falta de sorte, o árbitro viu e foi assinalado penálti para eles. Isso deu ao Brentford a oportunidade para se adiantarem no marcador. Tentámos reagir e dois ou três minutos depois tivemos uma boa oportunidade por Adama, quando ele remata contra a trave. Se virmos, depois aconteceu o mesmo que se deu na nossa área [mas na do Brentford], em que o defesa agarra o Trincão e nada é assinalado", afirmou.

"Eu não sou pessoa de me queixar, mas precisamos de começar a ver este tipo de decisões. É para isto que o VAR existe, para ajudar os árbitros a tomar decisões e quando uma coisa acontece na nossa área e depois repete-se na área adversária esperamos que seja penálti para nós também", terminou.