Bruno Lage deixa mote para a temporada do Wolves: «Queremos ter mais bola e dominar os jogos»

Bruno Lage analisou, ao site oficial do Wolverhampton, a pré-temporada da equipa, e frisou que o objetivo para a época 2022/23 é continuar o trabalho do ano passado mas com mais foco na baliza, uma vez que os lobos foram a 4.ª formação com menos golos marcados na Premier League em 2021/22."A pré-temporada foi muito boa. Começámos com dois grandes objetivos e um deles era jogar noutro sistema. Jogámos num sistema novo desde o primeiro dia, e depois de quatro ou cinco semanas estamos muito felizes com o resultado. Isso é o mais importante. A ideia era desafiar os jogadores a jogar num sistema diferente", começou por dizer, usando o particular frente ao Sporting (1-1) no Algarve como exemplo."Fomos a Portugal e fizemos dois jogos que me deixaram muito feliz. Primeiro frente ao Sporting, uma equipa grande, em que jogámos numa linha de quatro contra uma de cinco. O Sporting criou-nos muitos problemas, mas defensivamente fomos seguros e ofensivamente controlámos o jogo com bola. Marcámos um golo e merecíamos mais na primeira parte".Lage assumiu ainda o desejo de continuar o trabalho da última temporada, dominando os encontros e criando mais oportunidades para marcar. "Quando olhamos para trás, queremos sempre aprender e melhorar relativamente ao ano passado. Quando cheguei não disse que queria fazer uma revolução, mas sim uma evolução relativamente ao que o Nuno [Espírito Santo] fez com a equipa. Agora, é a minha vez de perceber o que a equipa pode fazer e como consegue melhorar, e isso vem com o tempo. Acho que temos vindo a fazer isso desde o primeiro dia. Queremos ter mais bola e dominar o jogo com ela. Criámos oportunidades e merecemos marcar mais golos, mas vamos continuar a trabalhar nisso", rematou.