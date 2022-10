Bruno Lage despede-se do Wolverhampton: «Fizeram-me sentir em casa»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Lage (@_bruno_lage_)

Bruno Lage despediu-se esta quinta-feira do Wolverhampton, mostrando-se confiante que a equipa vai melhorar rapidamente."Foi uma enorme honra servir o Wolverhampton F.C. O meu agradecimento ao chairman Guo e ao Jeff pela oportunidade. O meu agradecimento a todas a pessoas do clube, fizeram-me sentir em casa. Aos jogadores pelo seu profissionalismo e compromisso connosco. Aos adeptos que desde a primeira hora me apoiaram. Para trás fica um primeira época de sucesso, com vários jogos inesquecíveis e um recorde de 9 vitórias fora pelo Wolves na Premier League", começa por referir."Neste momento, o mais importante é o vosso total apoio à equipa. A equipa vai melhorar jogando com um ponta de lança - nunca perdeu com um no onze inicial- , Diego vai estar cada vez mais preparado, Raul vai voltar para ajudar e Sasa vai ser um jogador importante para o futuro", prosseguiu, deixando a certeza que a equipa irá atingir um lugar que corresponde à sua qualidade."Acredito que em 7 jogos, até à paragem de novembro, a equipa possa estar a meio da tabela e, após janeiro, atacar o top 7. Fico a torcer por vós", conclui.