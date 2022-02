Bruno Lage e a confusão nos instantes finais: «Foi um erro de comunicação entre mim e o meu staff»

O Wolverhampton de Bruno Lage saiu esta quinta-feira de Londres com uma derrota (1-2) frente ao Arsenal, um resultado que ficou fixado já nos últimos instantes do período de descontos, depois de os lobos terem-se adiantado primeiro na partida logo aos 10 minutos por Hee-Chan Hwang.





Em declarações no final da partida, o treinador português lamentou o resultado obtido na deslocação aos gunners e a confusão gerada com a substituição de Daniel Podence, que em cima do minuto 90 saiu para dar lugar a Dendoncker, junto aos bancos das duas equipas e que acabou por atrasar a reposição da bola em jogo."Isto é o futebol. São 96 minutos e nós precisamos de estar dentro do jogo em todos esses minutos. Tivemos três boas oportunidades para fazer o 2-0. O Arsenal adiantou-se no terreno e conseguiu marcar dois golos e conquistar os três pontos. Foi um bom jogo. Penso que merecíamos mais do que levámos, mas o futebol é isto mesmo", começou por dizer, apontando baterias para o duelo com o West Ham: "Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Jogamos bem, viemos jogar aqui com personalidade. Não ganhámos o jogo, mas agora é recuperar as energias para tentarmos outra vez com o West Ham."

"Foi um erro de comunicação entre mim e o meu staff técnico. Eu mudei de ideias no último momento e peço desculpa. Não é a minha intenção vir aqui e perder tempo com este tipo de coisas, mas seguimos em frente", terminou.