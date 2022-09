Bruno Lage e a derrota com o Man. City: «O plano foi sempre o mesmo, mas errámos com bola»

Bruno Lage lamentou, este sábado, a derrota do Wolverhampton diante do Manchester City (0-3) , frisando que os lobos cometeram alguns erros durante o encontro, principalmente "com bola"."O plano foi sempre o mesmo. Errámos com bola. Jogámos por dentro, perdemos a bola logo ao início, e com dois toques eles encontraram o De Bruyne. Esse foi o primeiro erro, e ainda para mais agora têm um homem como Haaland dentro da área. Depois disso, tivemos bons momentos com bola, especialmente na segunda parte, quando criámos mais chances. Não marcámos, e depois disso eles acabaram com o jogo", começou por dizer.O treinador português lembrou ainda a expulsão de Collins à passagem da meia hora de jogo, referindo que a partida ficou mais difícil a partir desse momento. "É difícil. Sofremos um golo, voltámos com energia e sofremos outro. Aos 30 minutos, passamos a jogar com 10 homens contra uma equipa assim. Ao intervalo tentámos ajustar, e acho que durante 20 minutos voltámos muito bem, pressionámos alto e recuperámos muitas vezes a bola. Depois do 3.º golo ficou decidido. Não vi bem o lance da expulsão. Reparei que o Collins tentou jogar a bola, mas acertou no adversário. O árbitro tomou a decisão de dar o cartão vermelho...", terminou.Com este resultado, o Wolverhampton ocupa à condição o 16.º lugar da Premier League, com seis pontos. O Manchester City é líder - também à condição -, com 17.