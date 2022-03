Bruno Lage e a expulsão de Jiménez: «Todos viram o que aconteceu...»

Bruno Lage foi convidado a comentar a derrota caseira (2-3) do Wolverhampton diante do Leeds United. Em declarações na flash-interview no final do encontro, o treinador português dos Wolves destacou a expulsão de Raúl Jiménez como o momento que acabou por virar o jogo, sublinhando a "má decisão" que o árbitro tomou quando expulsou o avançado mexicano após um choque com o guarda-redes do Leeds.

"Todos viram o que aconteceu e agora têm a oportunidade de voltar a ver na televisão. É um contacto físico. O Raúl tentou ganhar a bola. Foi uma má decisão [do árbitro] e mesmo assim continuaram a achar que tinha tomado uma boa decisão", disse, realçando a superioridade da sua equipa em relação ao adversário. "Penso que fomos a melhor equipa nos primeiros 45 minutos. Fomos muito melhores do que o nosso adversário hoje. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores."