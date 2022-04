Bruno Lage e a possível saída de Rúben Neves: «Preferia ter ficado com o Félix no Benfica, mas depois 120M€ apareceram...»

Rúben Neves é um dos grandes ativos do Wolverhampton, clube com o qual o médio internacional português tem contrato até ao verão de 2024. As boas exibições colocam-no no radar de vários tubarões europeus, situação que o clube inglês tem monitorizado desde perto.

Esta quinta-feira, Bruno Lage foi confrontado com a possibilidade de Rúben Neves sair do clube no verão, assumindo que o médio "é um jogador especial" para a equipa e recordando o episódio que viveu no Benfica, com João Félix, que acabou por sair para o Atlético Madrid, em 2019, por 120 milhões de euros.

"O que eu sei é que ele é um jogador especial para nós. O que ele tem feito esta temporada tem sido muito bom. Também acho que a forma como a equipa joga dá para ele mostrar uma melhor versão do Rúben, mas também a forma como ele joga leva a equipa a um outro nível", começou por dizer o técnico português, em declarações na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.

"Quando tens um jogador assim [em final de contrato], o melhor que lhe podemos fazer é melhorar o salário e aumentar o número de anos no contrato. Mas quem sabe? Quando tens um jogador de top como ele naquela posição específica, que pode atacar mas defender também, que é igualmente um grande ser humano e pessoa, as grandes equipas aparecem com 100 milhões para levá-los. Eu preferia ter ficado com o João Félix no Benfica, mas 120M€ apareceram e levaram-no", concretizou.