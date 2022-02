Bruno Lage e a saída do Benfica: «Fui treinador do ano, perdi um par de jogos e acabei despedido»

Bruno Lage recusa-se a antecipar a presença do Wolverhampton na Liga dos Campeões porque o treinador sabe que tudo pode mudar de um momento para outro. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Arsenal, o técnico deu o exemplo que lhe sucedeu no Benfica.Embora os wolves estejam a fazer um bom campeonato em Inglaterra, Lage não quer embandeirar em arco. "E digo-vos porquê: porque posso ser despedido no dia seguinte. Quantos treinadores chegaram, fizeram quatro ou cinco jogos na Premier League e depois foram despedidos? Tens contrato mas podes ser despedido.""É a nossa vida, mesmo quando se sonha com coisas que queremos na vida, é preciso dar passos seguros. Quero jogar na Liga Europa e na Liga dos Campeões com os wolves todos os anos, mas o meu foco é em ganhar o próximo jogo. Porque a nossa vida pode mudar do nada. Vejam o caso do Nuno [Espírito Santo]. Ele estava aqui, fez um trabalho fantástico, depois foi para o Tottenham, foi treinador do mês e o que aconteceu no mês seguinte?", questionou Lage.O treinador recordou depois o seu próprio caso no Benfica. "Fui treinador do ano, treinador dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, mas depois de perder um par de jogos, fui despedido. É por isso que tenho as chaves do carro no bolso, para poder pôr as malas na bagageira e seguir."O Wolverhampton está em 7.º na Premier League, a 6 pontos do Manchester United, o 4.º classificado, o último lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões.