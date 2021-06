Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton: «É uma grande oportunidade»

Bruno Lage foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do Wolverhampton, divulgou o clube nas redes sociais e no site oficial. O treinador português sucede assim a Nuno Espírito Santo no comando técnico dos Wolves, equipa onde também atuam os portugueses Pedro Neto, Rúben Neves, Rui Patrício, Fábio Silva, Nélson Semedo, Vítor Ferreira, Daniel Podence e João Moutinho.





"Antes de mais, estou muito contente. É uma grande oportunidade. Estou muito feliz por voltar ao país e ter a oportunidade de treinar o Wolverhampton", começou por dizer Lage. "É um clube que quer fazer história e ter uma chance de competir na Premier League. Por isso, estou contente, e com grande ambição para poder fazer grandes coisas pelo clube".Questionado acerca dos seus alvos iniciais, o treinador português revelou que quer "ver o que o clube tem para oferecer": "Vou tentar conhecer toda a gente primeiro, ver o que o clube tem para oferecer. A minha primeira ideia é tentar unir todos, e isso inclui o clube, os adeptos, e criar um plano para o futuro. Quero criar uma boa dinâmica de grupo, com a minha equipa técnica, com todo o departamento. Penso que é uma boa oportunidade para perceber o que o Nuno Espírito Santo fez durante estes quatro anos, e a minha ambição é continuar e melhorar aquilo que ele fez. É por isso que, para mim, é muito importante criar a dinâmica de trabalho de equipa: para tentar perceber o que vamos fazer para o futuro".Bruno Lage, que orientou o Benfica durante 18 meses e levou o clube da Luz ao título de campeão nacional, volta agora a Inglaterra, depois de ter sido adjunto de Carlos Carvalhal no Swansea e no Sheffield Wednesday.