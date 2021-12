Bruno Lage e o reencontro com Bernardo Silva: «Se começar a fintar, dou-lhe um tiro no joelho»

Bruno Lage e Bernardo Silva reencontram-se este sábado em jogo da 16.ª jornada da Premier League. O internacional português tem sido um dos jogadores que tem tido mais influência na boa temporada que os citizens têm feito e o treinador do Wolverhampton, antigo técnico do extremo nas camadas jovens do Benfica, diz ter a receita para travar o talento do seu ex-pupilo."Vou dizer-lhe qualquer coisa como isto: se começar a fintar, dou-lhe um tiro no joelho", atirou o ex-treinador do Benfica, em tom de brincadeira quando questionado sobre uma possível troca de palavras com o craque do Manchester City ainda antes do início do jogo.Já sobre o encontro, Bruno Lage assumiu que a equipa vai entrar confiante, apesar de saber que do outro lado estará "um dos melhores treinadores do mundo e uma equipa fantástica". "Iremos para o jogo com a mesma confiança de sempre e nós temos a noção de que vamos defrontar um dos melhores treinadores do mundo, uma equipa fantástica, e que eles sabem fazer várias coisas muito boas dentro de campo", atirou, em conferência de imprensa de antevisão realizada esta sexta-feira.