Bruno Lage eleito treinador do mês na Premier League

Bruno Lage foi eleito o treinador do mês de janeiro na Premier League. O técnico português liderou o Wolverhampton nas três vitórias que os 'lobos' conquistaram em outros tantos jogos no primeiro mês do ano.Lage, que recebeu a distinção pela primeira vez na carreira, fez questão de partilhar o troféu com a sua equipa técnica. "Obrigado pelo prémio. Estou orgulhoso porque foi um bom mês para nós. O desempenho da equipa foi muito bom, conquistámos três vitórias na Premier League com boas exibições e golos", disse o treinador, citado pelo site da equipa."Estou muito orgulhoso por pertencer a este grupo de treinadores que ganharam este troféu, mas mais importante que o prémio é a forma como a equipa jogou. Estamos no bom caminho, temos 34 pontos e tivemos um bom mês. O próximo desafio é continuarmos assim, a jogar com consistência, personalidade e ambição", acrescentou.