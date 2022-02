Bruno Lage elogia Pedro Neto: «É um jogador especial»

Apesar da vitória do Wolverhampton sobre o Leicester (2-1), Bruno Lage não gostou da exibição da sua equipa, pela qual José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence foram titulares."Os três pontos são o mais importante do jogo. 40 pontos em 24 jogos é bom para nós, mas não gostei do jogo. Devemos fazer melhor. Começámos bem, criámos com bola e o nosso primeiro golo é incrível. Precisamos de continuar a trabalhar, porque penso que sofremos um pouco, precisamos de controlar mais o jogo. Em alguns períodos não tivemos bola e por isso demos confiança ao Leicester", começou por referir o técnico dos Wolves, em declarações citadas pelo site do clube inglês."São uma equipa forte e hoje jogaram com muitos médios, não pressionamos como deveríamos e eles tiveram o jogo controlado mais vezes do que nós. Tivemos as nossas oportunidades e marcámos. Quando olhamos para os dois jogos com o Leicester jogamos muito melhor no primeiro, mas não conseguimos pontuar e agora que foi um jogo equilibrado, conquistamos os três pontos", acrescentou o português, que abordou ainda o regresso de Pedro Neto aos relvados, após 10 meses a recuperar de lesão."Ele pode trazer-nos coisas boas, é um jogador especial. Esteve muito tempo sem jogar e precisamos de lhe dar minutos para lhe dar confiança. Sabemos o que pode fazer por nós e agora é trabalho em equipa", elogiou antes de concluir: "Temos o Pedro [Neto], o Hwang, o Trincão, o Podence, que mais uma vez marcou um golo. Temos de continuar com atuações sólidas, ganhar pontos e crescer como um equipa. É o próximo passo e é por isso que é tão importante que a equipa entenda do que estamos a falar, porque é preciso dar um passo em frente e continuar a jogar com bola. É isso que quero fazer com estes rapazes, para formar uma grande equipa."