Bruno Lage está mais perto do Wolverhampton

Bruno Lage está mais perto de assumir o comando do Wolves. Segundo o ‘The Athletic’, o ex-Benfica é o escolhido, aguardando que seja contornada uma questão burocrática antes de assinar. Para rumar à Premier League, um estrangeiro necessita da licença UEFA Pro, domínio do inglês e 24 meses seguidos a treinar num dos ‘Big 5’, requisito que Lage não cumpre. O Wolves irá basear-se nas passagens de Lage como adjunto no Sheffield Wednesday e Swansea para garantir a licença, estando a audiência agendada para 4ª feira. * f.