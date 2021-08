Bruno Lage: «Estamos confiantes no processo e no trabalho que estamos a fazer»

Bruno Lage assumiu não ter ficado satisfeito com a sua estreia ao serviço do Wolverhampton com uma derrota frente ao Leicester por 1-0. "Não estou feliz porque acho que merecíamos mais do que conquistámos, mas estamos confiantes no processo e no trabalho que estamos a fazer", admitiu.





"Acabei de dizer aos jogadores que não podemos estar felizes. Se queremos mudar mentalidades não podemos estar felizes com o jogo. Temos de perceber o processo, a maneira que queremos jogar, com maior agressividade na defesa, a pressionar alto e a controlar a bola. Eles estiveram bem e criaram várias oportunidades mas no final o que conta é quem marca", referiu Bruno Lage após o jogo.O treinador português assumiu ainda que esperava que a equipa tivesse conseguido chegar ao empate. "Penso que tivemos um bom momento. Começámos bem, controlámos bem o jogo, conseguimos controlar tudo, menos a chance que eles tiveram. Dois ou três minutos antes tivemos uma boa hipótese pelo Adama, não marcámos e eles marcaram".Bruno Lage abordou ainda o regresso do público aos estádios. "Sentia falta disso. Estive aqui no Championship e na Premier League. Estive no Benfica com adeptos e apoio. Hoje a coisa mais importante foi o apoio que os nossos adeptos deram à equipa, eu acho que eles voltam para Wolverhampton com um sorriso no rosto porque podem confiar em nós e no trabalho que estamos a fazer", concluiu.