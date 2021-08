Bruno Lage: «Estou confiante na forma como estamos a jogar»

O Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, voltou a perder este domingo na Premier League, desta vez, frente ao Manchester United pela margem mínima (0-1). O treinador português dos Wolves assumiu, no final da partida, estar "desapontado com o resultado", reforçando a "confiança" no trabalho de toda a equipa.





"Mais uma vez tivemos muitas chances, acho que temos as melhores e depois sofremos um golo e perdemos, é muito difícil. Depois desses três jogos, as chances que criámos, não marcámos um golo e não temos nenhum ponto após três prestações boas", disse à 'Sky Sports' no rescaldo do jogo."Estou desapontado com o resultado, mas estou confiante na forma como estamos a jogar e com certeza vamos vencer. Às vezes crias muitas chances e não marcas, outros dias crias meia chance, marcas e ganhas o jogo. Mas o ponto principal é continuar a trabalhar da maneira como estamos a trabalhar e continuar a jogar da maneira que estamos a jogar. O mais importante aqui é o que fizemos mais uma vez durante 90 minutos contra um adversário forte", explicou o técnico luso.Greenwood apontou o golo da vitória do Manchester United, aos 80 minutos, o lance é antecedido por um choque entre Paul Pogba e Rúben Neves, no qual o português ficou no chão queixoso e a pedir falta. "A mesma situação, aos 30 minutos do primeiro tempo, temos uma boa transição, no mesmo sítio e o Semedo colocou a bola para fora porque o Pogba disse-lhe. A imagem é muito clara. Então, aos 80 minutos, o Marçal disse ao rapaz que fez o golo para colocar a bola para fora e eles chutaram. O Rúben caiu e eles marcaram", explicou.O Wolverhampton segue em 18º lugar na tabela classificativa, com zero pontos, depois de também ter perdido frente ao Leicester e ao Tottenham.