Bruno Lage estreia-se a vencer pelo Wolverhampton

Bruno Lage conquistou este sábado, no particular frente aos espanhóis do Bétis, a sua primeira vitória como treinador do Wolverhampton, com um triunfo por 1-0. O único golo da partida foi apontado já perto do apito final, pelo italiano Patrick Cutrone (83'), após assistência de Nélson Semedo, lateral internacional português que iniciou o encontro como suplente (entrou em campo aos 46 minutos).





João Moutinho e Francisco Trincão, jovem extremo contratado por empréstimo neste mercado de transferências ao Barcelona, foram os dois portugueses que alinharam de início no lado dos Wolves. Rúben Neves, José Sá e Fábio Silva entraram no decorrer da segunda parte.