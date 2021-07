Bruno Lage estreia-se com uma derrota pelo Wolves diante de equipa da 3.ª divisão

O Wolverhampton, de Bruno Lage, perdeu por 1-0 com o Crewe, nas estreia do técnico português. Uma derrota pela margem mínima na visita ao Crewe Alexandra, do terceiro escalão inglês, na estreia de Bruno Lage, que substituiu Nuno Espírito Santo no comando dos wolves.

O único golo foi assinado por Christopher Long, aos 53 minutos, num encontro no qual Francisco Trincão e Fábio Silva foram os únicos jogadores portugueses a alinhar pelo Wolverhampton, que voltou a contar com o mexicano Raúl Jiménez, afastado dos relvados há quase oito meses, depois de ter sofrido uma fratura craniana em novembro do ano passado.

Na primeira jornada da Liga inglesa, os wolves vão defrontar o Leicester, em 14 de agosto.