Bruno Lage explica por que ficou chateado com Pep Guardiola por causa de Matheus Nunes

O Wolverhampton contratou Matheus Nunes ao Sporting mas Bruno Lage admitiu à imprensa inglesa que na época passada ficou aborrecido com Pep Guardiola.Tudo porque, depois da vitória do Manchester City diante do Sporing, por 5-0, na Liga dos Campeões, o treinador catalão elogiou o agora reforço dos wolves, dizendo que se tratava de "um dos melhores jogadores do Mundo".Lage explica que o elogio de Guardiola é merecido, mesmo que as palavras do técnico catalão possam ter aumentado o valor de mercado de Matheus Nunes... "Naquele momento fiquei chateado com o Pep porque quando ele faz uma declaração como aquela, o valor do jogador aumenta", contou o português, citado pela 'Sky Sports'.Depois, explica o que pensou: "Quando o quiser contratar precisarei de pagar mais 10 milhões porque quando um treinador como Pep diz uma coisa destas sobre um jogador, ele coloca mais 10 milhões em cima."