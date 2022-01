Bruno Lage: «Foi um dia longo, mas acho que merecemos os três pontos»

O Wolverhampton de Bruno Lage bateu este sábado o Brentford por 2-1 , num jogo marcado por inúmeras interrupções, uma delas causada por um drone que sobrevoou o relvado ainda na primeira parte. No final da partida, o treinador português mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e destacou a "consistência e personalidade" que os lobos têm mostrado."Foi um dia longo mas acho que merecemos os três pontos, especialmente pelo que fizemos na segunda parte. Entrámos muito bem, marcámos e controlámos o jogo com bola. Os jogadores tiveram personalidade e foram consistentes, tal como tinha sido contra o Manchester United", começou por dizer o técnico luso.Questionado acerca das interrupções no encontro, Lage explicou que aproveitou para "falar sobre o jogo". "Discutimos o momento de pressão, tentei pedir aos jogadores para manterem a cabeça no jogo, e acho que foi o que aconteceu até ao intervalo".Com apenas quatro golos sofridos nos últimos 10 jogos, o Wolverhampton é uma das equipas menos batidas na Premier League, e o mérito... é dos jogadores. "A consistência não vem só das vitórias e dos pontos, tem mais a ver com a maneira como jogamos. [A defesa] tem a ver com o trabalho de equipa. Começa nos avançados, que correm muito para pressionar".O treinador português deixou ainda muitos elogios a Rúben Neves, que considera "estar a melhorar" em vários aspetos. "É mais difícil marcá-lo, sai melhor da pressão a jogar. Também está a melhorar no aspeto defensivo. Falo muito com eles sobre isso, sei que têm muito potencial", terminou.