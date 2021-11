Bruno Lage: «Isto é a Premier League, equipas de topo, treinadores de topo...»

A viver um momento fantástico na Premier League, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos - somou 13 dos 16 pontos que tem nas últimas cinco rondas -, Bruno Lage era naturalmente um treino satisfeito após ter visto a sua equipa vencer por 2-1 na receção ao Everton. Um triunfo que o português diz ter sido merecido, pese embora o sofrimento da segunda metade.





"Pelo que fizemos na primeira parte, não merecíamos ter sofrido na semana. Estivemos muito bem nos primeiros 45 minutos. As coisas mudaram um pouco na segunda parte, eles tentaram jogar mais com os médios para controlar o jogo interior e não nos conseguimos adaptar. Não conseguimos pressionar da forma como devíamos, mas mesmo assim criámos muitas chances. No cômputo dos 90 minutos foram 3 pontos merecidos. Isto é a Premier League, são equipas de topo, treinadores de topo. Não podemos esquecer que o Rafa Benítez ganhou a Champions, temos de ser uma equipa ao longo de todo o jogo e quando o adversário muda temos de nos adaptar", frisou, à Sky Sports.Lage aproveitou para enaltecer o papel de Raúl Jiménez, que esta noite, um ano depois, voltou a marcar na Premier League . "É o primeiro a pressionar, é a ação mais importante que faz por nós e a forma como liga o jogo também é essencial. É um bom exemplo da sua personalidade. É um bom exemplo de quão bom um avançado pode ser. Ajuda na pressão, vai atrás da bola, ganha-a e marca o golo", descreveu, em alusão ao tento do mexicano.A finalizar, um olhar à tabela... que "não interessa". "Quero pontos. Creio que vamos sofrer no inverno, teremos de trabalhar. Para ganhar mais pontos temos de ganhar jogos deste tipo."