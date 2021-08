Bruno Lage: «Criámos muitas oportunidades, mas infelizmente não marcámos»

O Wolverhampton voltou a perder este domingo na Premier League, desta vez, frente ao Tottenham por 1-0. Bruno Lage assumiu não estar "feliz com o resultado" mas assegura que com o trabalho e a forma como a equipa está a jogar que "o futuro vai ser bom".





"A maneira como jogámos, as chances que criámos, tivemos 25 oportunidades para marcar um golo. Nos últimos dois jogos criámos 42 chances. Não estou feliz com o resultado mas estou confiante que com o trabalho que estamos a fazer e a forma como estamos a jogar, o futuro vai ser bom", disse à 'Sky Sports' no rescaldo ao jogo deste domingo.A equipa de Bruno Lage teve mais posse de bola e fez mais remates do que o Tottenham, mas o jogo acabou por ficar definido após a falta de José Sá para penálti antes dos dez minutos de jogo. "Foi a decisão certa marcar o penálti, mas passado um ou dois minutos, a mesma falta foi feita no meio-campo e não foi assinalada. Foi uma questão de experiência, ele vai contra o nosso guarda-redes e cai. Acho que houve um penálti para nós também, mas não quero falar de árbitros"."Temos muitas pessoas a ver o jogo, temos o VAR para analisar estas questões. Por isso, o mais importante foi a maneira que jogámos e criámos muitas oportunidades, mas infelizmente não marcámos", lamentou o técnico português do Wolverhampton."Estou confiante no nosso processo. Quando cá cheguei desafiei os nossos jogadores a jogar desta forma, eles aceitaram e estão a treinar muito para jogar assim. Estamos a treinar todos juntos há quatro cinco semanas, então este é o desafio – mudar, jogar como estamos a jogar e criar as chances que criámos nestes jogos contra boas equipas como o Leicester e o Tottenham", concluiu.O Wolverhampton segue em 16º lugar na tabela classificativa, com zero pontos, depois de também ter perdido na jornada inaugural frente ao