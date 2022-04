Bruno Lage: «Nos últimos 10 anos não perdi tempo a choramingar com nada»

Bruno Lage revelou que o cargo de treinador no Wolverhampton apareceu "numa boa altura". Em entrevista ao 'The Athletic', o português, que já passou pelo Benfica, frisou que é muito focado no trabalho e lembrou Jaime Graça, um dos seus 'mentores'."O Wolverhampton apareceu numa boa altura. O sítio certo para recomeçar o que comecei em Portugal. Estou feliz com a decisão e, pelo que vejo, o clube também está. Só há 20 [treinadores] na Premier League, preferi esperar pela oportunidade certa para vir, jogar e liderar da maneira que gosto", começou por dizer.Questionado acerca da sua ética de trabalho, Lage garantiu que é "difícil relaxar". "É complicado, mas conseguimos. Temos os nossos momentos de riso. O meu momento ideal para relaxar é quando chego a casa e faço 'Facetime' com a minha mulher e filhos. É a altura perfeita. Prefiro trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aqui, é 100 por cento de trabalho para melhorar e preparar para o próximo passo".Lage lembrou ainda Jaime Graça, alguém que considerava um "amigo e conselheiro". "Deu-me o conselho mais importante da minha carreira. Ajudou-me a ser o treinador que quero ser. Não diria que está para o Benfica como Cruyff está para o Barcelona, mas para os treinadores jovens ele era a nossa versão de Cruyff. Era um de nós, sorria connosco, fazia-nos ser melhores. Talvez seja o exemplo de uma mente brilhante que não teve as oportunidades certas na vida. Talvez a oportunidade certa tenha sido ajudar-nos, a mim e a outros. O legado dele está connosco".E prosseguiu: "Quando olho para trás, nos últimos 10 anos não perdi tempo a choramingar com nada. Se as coisas não acontecem, é porque não é suposto. Outra coisa virá".Também em declarações ao 'The Athletic', Pizzi, que esteve lado a lado com Bruno Lage no Benfica, deixou muitos elogios ao técnico. "Ensinou-me muito. Tem uma relação muito boa com os jogadores, é muito direto e trabalha muito. Esse período [no Benfica] foi muito bom. Com ele, marquei muitos golos e fiz muitas assistências".