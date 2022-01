Bruno Lage observa Toti Gomes

Há mais um português no plantel do Wolverhampton, mas este já fazia parte dos quadros do clube. Toti Gomes foi contratado pelos ingleses ao Estoril em 2020 e, de imediato, emprestado ao Grasshopper.Agora, Bruno Lage chamou Toti Gomes para observá-lo de perto e o defesa central, que também joga como lateral-esquerdo, já treina em Inglaterra. Desta forma,apurou que cedência válida ao clube suíço, válida até Junho deste ano, fica em stand-by - o Grasshopper tem os mesmos investidores do Wolverhampton - dependente de uma eventual inclusão no plantel do Wolves.Toti Gomes tem contrato com o clube inglês até 2025.