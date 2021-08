Bruno Lage: «Os melhores jogadores do Benfica são todos associados ao Wolverhampton»

Bruno Lage comentou os rumores da saída de Rúben Neves do Wolverhampton admitindo que "todos os jogadores têm um preço", mas que o clube não tem intenções de vender o médio português. O treinador deixou a certeza que "Rúben está feliz" no Wolves, assim como o "clube está feliz com ele" e que ainda não existem "propostas reais".





"Todos os jogadores de topo que temos são associados a transferências para clubes em todo o mundo", admitiu o treinador português: "Se fores para Portugal, os melhores jogadores do Benfica são todos associados ao Wolverhampton".Embora Bruno Lage não pretenda "deixar ninguém sair" do clube, admite que os Wolves vão estar "muito ocupados" a tentar contratar mais jogadores. "Estamos a trabalhar 24h por dia. Temos 11 ou 12 dias para trazer jogadores para sermos competitivos"."O mais importante é o nosso presidente saber o que precisamos - o perfil, as posições. Estamos a trabalhar arduamente para trazer os jogadores que queremos para a nossa equipa. Jogadores de topo, para sermos mais competitivos", concluiu.