Bruno Lage pede alcateia ambiciosa

Com os olhos postos na temporada que em breve começará, Bruno Lage continua apostado em transformar o Wolverhampton. Numa entrevista à ‘Sky Sports’, o técnico não escondeu a ambição no regresso a Inglaterra. "Precisamos de gerir melhor a bola e ser mais agressivos sem ela. Queremos avançar, jogar de uma forma diferente. Não sei se é melhor ou pior. É só a minha ideia. Precisamos de ser uma equipa mais competitiva e melhor", afirmou.

O treinador luso aproveitou para enaltecer o trabalho do antecessor, Nuno Espírito Santo, mas lembrou que este é uma nova era: " O que o Nuno fez nos últimos anos foi incrível! Agora é um novo ciclo." Aos 45 anos, o ex-treinador do Benfica assume estar pronto para o desafio no Molineux. "Toda a minha vida penso em preparar-me para o próximo desafio. Quando estava no Benfica preparava-me para ser melhor treinador. Agora aqui estou eu num grande clube e numa grande competição", concluiu.