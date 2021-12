Bruno Lage: «Pelas oportunidades que criámos merecíamos pelo menos um golo»

O Wolverhampton de Bruno Lage não foi além de um empate sem golos na receção ao Burnley. Apesar do domínio e superioridade ao longo da partida, os wolves não chegaram ao golo e somam agora 21 pontos no 6º lugar da Premier LeagueNo final da partida, o técnico português mostrou satisfação com o desempenho do coletivo. "No final das contas, olhando para a forma como jogámos e pelas oportunidades que criámos merecíamos pelo menos um golo. Isto é a Premier League. Jogámos contra uma equipa difícil pela forma como eles jogam. O positivo é que quando tínhamos bola jogámos o nosso jogo e quando não tínhamos jogámos melhor que eles. É mais um ponto. Não estou desiludido com os jogadores, eles fizeram tudo o que pedimos", referiu Bruno Lage, à BBC.Questionado acerca de Adama Traoré, que tem sido apontado a uma eventual saída do clube, Bruno Lage garantiu estar contente com o internacional espanhol. "Estou muito feliz com o Traoré. Ele jogou muito bem em posições interiores que é algo que temos estado a trabalhar com ele. É este Adama que nós e os adeptos queremos ver."