Bruno Lage questiona jogadores do Wolverhampton: «Por que vão à seleção e ficam no banco?»

As palavras de Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje do Wolverhampton com o Everton deixou os ingleses rendidos. O treinador português explicou o que pretende dos seus jogadores e revelou o conteúdo de algumas das suas palestras.





"Não quero nada para os meus jogadores que não queria para mim. Se olharem para a minha carreira de há 20 anos a esta parte, tudo tem sido conseguido com trabalho árduo e a mentalidade de querer sempre mais e mais. Eu quero mais para mim e para quem trabalha comigo. Perguntei aos meus jogadores depois do jogo com o Leeds (sábado, 1-1) 'por que razão vocês não jogam mais nas vossas seleções?'""Às vezes eles precisam de ouvir algumas verdades. Não quero dizer nomes, mas alguns dos meus jogadores vão às seleções e não jogam. Temos de fazer mais e melhor todos os dias. Se eles melhorarem, eu vou melhorar e o clube também", atirou Bruno Lage, antigo treinador do Benfica, prosseguindo: "Não quero ninguém confortável com a sua carreira. Estão confortáveis nos wolves e depois vão às seleções ver outros jogar. Porquê? Há que trabalhar duramente, melhorar e ganhar minutos."Lage deixou um aviso aos jogadores. "É uma carreira curta, então por que motivo se conformam com o que têm? Mais, mais, mais! É o que quero para toda a gente. Os padrões estão cá, não me interessa se têm 35 ou 19 anos, o padrão tem de ser sempre melhorar. Têm de dar mais todos os dias. Isso vem com ambição e mentalidade. Eu não quero ter toda a gente confortável, quero mais e mais dos meus jogadores. Então ficarei orgulhoso por vê-los jogar nas suas seleções."Questionado se a equipa está longe de atingir essa mentalidade que pretende, o português explicou: "Tem a ver com a forma como vivemos a nossa vida, isso é o mais importante. Ganhámos ao Aston Villa e dei-lhes dois dias de folga. Depois disso alguns jogadores devem ter pensado que íamos ter um treino ligeiro, mas foi o mais duro da época.""Tipos com 24, 25 ou 26 anos estão confortáveis com o que têm. Porquê? Por que motivo estão confortáveis sentados no sofá a ver outros a jogar na Liga dos Campeões? Por que vão à seleção e ficam sentados no banco? Por que razão outros ganham troféus e nós não?", questionou.Depois, deixou uma garantia. "Quero mais, quero levar os jogadores e o clube a outro nível."