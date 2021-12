Bruno Lage repreende Jiménez: «Ele sabe que não pode cometer aquele erro»

Dois amarelos em menos de um minuto. Parece improvável, mas foi exatamente o que aconteceu a Raúl Jiménez neste sábado, na partida contra o líder Manchester City, em que o Wolverhampton saiu derrotado por 1-0 . Ainda na primeira parte, já na fase final, o antigo avançado do Benfica recebeu o primeiro cartão amarelo aos 45'+1, sendo expulso segundos depois, ao colocar-se à frente de Rúben Dias num livre. Depois do encontro da 16ª jornada da Premier League, que deixa o Wolves na oitava posição, Bruno Lage visou o mexicano."Ele viu um cartão amarelo e tem de entender que, seja justo ou não, já tem um na ficha, por isso não pode cometer aquele erro. Deixou-nos com dez jogadores. Foi desapontante, mas temos de seguir em frente. Ele é experiente e saberá aprender com este erro", disse o técnico luso.