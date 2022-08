Bruno Lage: «Rúben Neves será o capitão por agora»

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, deixou elogios a Rúben Neves na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado (15h00) com o Fulham, que é orientado pelo também português Marco SilvaQuestionado sobre a braçadeira de capitão, uma vez que Conor Coady saiu para o Everton, o treinador português confirmou que seria Rúben Neves o cargo para já."O Rúben será o capitão por agora, depois temos tempo para pensar sobre isso", disse, revelando por outro lado que a renovação de contrato está bem encaminhada."Estou tão feliz por o Rúben Neves ficar connosco. Queremos-lhe oferecer um novo contrato, estamos a trabalhar nesse sentido. Os adeptos cantam para ele ficar...", referiu.Bruno Lage mostrou-se "muito feliz" com a chegada de Gonçalo Guedes, uma vez que já conhece o jogador das camadas jovens do Benfica."Ele pode jogar como extremo, ponta-de-lança e segundo avançado. Comigo, no Benfica, ele jogou à direita e à esquerda quando trabalhámos juntos nos sub-17. Na altura insisti com ele para trabalhar comigo, daí ter estado com ele [apenas] durante um ano, mas tenho acompanhado o percurso dele. A forma como apareceu na equipa principal do Benfica, a mudança para o PSG o que fez nos últimos cinco anos. Estou feliz pela carreira dele e por tê-lo aqui. Ele foi um dos primeiros nomes que gostava que tivesse vindo no ano passado e agora apareceu essa oportunidade. "Projetando o duelo com o Fulham de Marco Silva, Bruno Lage afirmou antever dificuldades."Conheço um pouco do trabalho do Marco, o que fez em Portugal e aqui em Inglaterra, na Premier League e no Championship, por isso vai ser um adversário forte com um treinador e jogadores igualmente fortes, mas também vamos procurar o que fizemos no último jogo ", concluiu.