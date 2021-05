Frank Lampard é o mais recente candidato a suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico do Wolverhampton, avança a rádio inglesa TalkSPORT. O inglês, de 42 anos, está sem treinar desde janeiro, altura em que não resistiu aos maus resultados ao serviço do Chelsea.





Tal comodeu conta na edição de terça-feira, Bruno Lage é uma das principais hipóteses. O ex-treinador do Benfica, de 45 anos, foi entrevistado pelo clube inglês e perfila-se como um dos favoritos a suceder a Nuno Espírito Santo, que deixou o Molineux ao fim de quatro temporadas.