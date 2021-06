Bruno Lage tem luz verde da FA para assumir o Wolves

Bruno Lage está a um pequeno passo de voltar ao ativo e logo para assumir o comando de uma equipa da Premier League, o Wolverhampton. De acordo com a BBC Sport, o técnico português de 45 anos já tem luz verde da FA para orientar uma equipa no campeonato inglês, depois de terem sido desbloqueados alguns aspetos burocráticos. Nomeadamente os requisitos que eram necessários pra treinar na Premier League por conta do Brexit, tais como possuir a licença UEFA Pro, ter domínio do inglês e 24 meses seguidos a treinar num dos ‘Big 5’.





Bruno Lage não cumpria nenhum deles, mas as alegações apresentadas esta quarta-feira pelo Wolverhampton, baseadas nas passagens de Lage como adjunto no Sheffield Wednesday e Swansea, serviram para convencer a FA. Desbloqueada esta situação, o ex-treinador do Benfica tem caminho aberto para ser oficializado.