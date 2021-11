Carragher compara Wolves de Nuno ao de Bruno Lage: «Este é inevitavelmente melhor de se ver»

O Wolverhampton alcançou esta segunda-feira, diante do Everton, a quarta vitória (2-1) nos últimos cinco jogos realizados na Premier League - empatou o outro duelo desta série. Este triunfo permitiu à equipa atualmente orientada por Bruno Lage subir ao sétimo lugar na tabela, ficando a apenas um ponto de Arsenal (6.º) e Manchester United (5.º).

Em análise ao duelo entre lobos e toffees, Jamie Carragher, antigo internacional inglês que se tornou uma figura do Liverpool e atual comentador da 'Sky Sports', sublinhou a forma como o antigo treinador do Benfica colocou o Wolverhampton a jogar um futebol mais atrativo, "melhor de se ver", em comparação com o seu antecessor Nuno Espírito Santo.

"Penso que eles merecem-no [a vitória sobre o Everton]. Foram, de longe, superiores ao Everton nos primeiros 30 minutos de jogo e foi isso que lhes permitiu ganharem o jogo. Tenho ficado impressionado com eles desde o início desta temporada. Esta é, sem dúvida, uma grande vitória para eles. Se olharmos para os primeiros jogos, frente ao Manchester United, ao Tottenham... eles não tiveram aquilo que mereciam. Penso que as pessoas não têm prestado muita atenção ao Wolves esta temporada. Este é um Wolves diferente, com outro treinador, também português, com o mesmo sistema tático, mas estamos a ver um Wolves diferente. E é inevitavelmente melhor de se ver, não há dúvidas sobre isso", disse, em declarações no rescaldo do encontro da 10.ª jornada da Liga inglesa.