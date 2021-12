Chelsea e Man. United na luta por Rúben Neves

Com a aproximação de uma nova janela de transferências, o nome de Rúben Neves volta a ser colocado na rota do Manchester United. Ralf Rangnick, o novo homem do leme em Old Trafford, está interessado em melhorar o seu plantel no meio-campo e o internacional português do Wolverhampton encaixa no modelo pretendido pelo técnico alemão. Segundo o ‘The Sun’, Rúben Neves é o alvo prioritário de uma lista que conta ainda com Amadou Haidara (RB Leipzig) e Boubacar Kamara (Marselha).





De saída pode estar Matic, alvo do Newcastle, pelo que o reforço do centro do campo é fundamental para os red devils. No entanto, o United não está sozinho na luta pela contratação do jogador de 24 anos. O Chelsea segue de perto e situação e está também interessado em assegurar o camisola 8 do Wolves. O ‘Daily Mail’ dá conta da intenção dos blues em contratar um médio, visto que Saúl Ñíguez, emprestado pelo Atl.Madrid, não tem tido o rendimento esperado.Recentemente, em entrevista a, Rúben Neves abordou a questão de uma possível transferência. “Sempre que há mercado fala-se de muitas coisas. O meu foco está no Wolverhampton. Tenho muito que aprender e muito para dar aqui. Estou feliz”, afirmou o médio português.