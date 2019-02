Coady e Doherty renovam contrato com o Wolverhampton até 2023

Os defesas Conor Coady e Matt Doherty renovaram os respetivos contratos até 2023 com o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou esta sexta-feira o sétimo classificado da liga inglesa.Os dois jogadores têm sido peças fundamentais no conjunto liderado pelo técnico português, tendo ambos participado nos 26 encontros dos wolves na Premier League esta época.O central e capitão Conor Coady, de 25 anos, chegou ao Wolverhampton em 2015, proveniente do Huddersfield, após ter feito toda a formação no Liverpool.Já o ala direito irlandês Matt Doherty, de 27 anos, é o jogador do atual plantel que há mais tempo enverga a camisola dos wolves, que o contrataram ao Bohemian, em 2010.No Wolverhampton atuam os jogadores portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota, além do mexicano Raúl Jiménez, que está cedido pelo Benfica.