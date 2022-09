Contratempo para Bruno Lage: Diego Costa com visto de trabalho rejeitado em Inglaterra

Contratempo para Bruno Lage. Diego Costa, que se encontra a trabalhar à experiência no Wolverhampton, viu o seu visto de trabalho rejeitado por insuficiente número de jogos disputados pela seleção espanhola - não tem qualquer internacionalização desde 2018. Entretanto, o clube inglês recorreu para a Federação Inglesa de forma a reverter esta decisão, sendo esperada uma decisão final no prazo de 48 horas.O Wolves virou-se para o atacante de 33 anos tendo já em vista a sua presença no duelo com o Liverpool, marcado para sábado, na sequência da lesão grave de Sasa Kalajdzic.Diego Costa encontra-se sem clube desde que saiu do Atlético Mineiro em janeiro deste ano. O último jogo que disputou foi em dezembro de 2021, pelo emblema canarinho. O avançado nascido no Brasil, refira-se, já representou o Chelsea, onde conquistou duas Premier League (2015 e 2017).