Daniel Podence anuncia "alta médica" de operação que "correu bem"

Daniel Podence anunciou esta quarta-feira que já teve "alta médica" da operação a que foi submetido na segunda-feira a um problema no adutor, que lhe condicionou a segunda parte da época no Wolverhampton, da Liga inglesa.

"Já tenho alta médica e com o pensamento na melhor recuperação possível para poder voltar ao que mais gosto, jogar e estar com a minha equipa. Voltarei mais forte e com mais qualidade na perna esquerda!", escreveu o atleta na rede social Instagram.

O médio ofensivo recordou a "lesão no adutor" contraída em fevereiro e o esforço que fez para voltar mais cedo à competição em prol das necessidades da equipa.

"Para quem não sabe, em fevereiro lesionei-me no adutor e para que a época não acabasse logo ali, recorri ao tratamento conservador. Com avanços e recuos, regressei à competição sem ser o verdadeiro Podence, com a única intenção de ajudar a equipa e terminar uma época tão difícil a todos os níveis", esclareceu.

O jogador, de 25 anos, acabou por ser operado na segunda-feira, falhando, por isso, as últimas duas jornadas, com o Everton e com o Manchester United.

"Chegando ao fim da época, chegou a altura de decisões: Felizmente, graças a Deus e ao Prof. Schilders, a operação correu bem", congratulou-se.

Com esta intervenção, o médio ofensivo deixou de ser opção para o selecionador Fernando Santos, que na quinta-feira vai revelar os convocados para o Euro2020.