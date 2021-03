Defesa do Wolves e a lesão de Patrício: «Foi difícil depois do que aconteceu com o Jiménez»

Romain Saiss, defesa do Wolverhampton, falou à Sky Sports sobre a lesão do guarda-redes português Rui Patrício, que acabou por marcar o jogo desta noite entre a equipa de Nuno Esírito Santo e o Liverpool. O central francês lembrou a lesão de Raúl Jiménez, em novembro do ano passado, quando num jogo com o Arsenal o avançado mexicano chocou com David Luiz e sofreu uma fratura no crânio que nos últimos meses o tem mantido fora da equipa.





"Foi difícil lidar com tudo depois do que aconteceu com o Raúl Jiménez, mas felizmente o Rui estava acordado em campo e no balneário. Estamos muito confiantes porque ele não parece estar pior do que o Raúl, mas claro que nunca é bom voltar a ter estas lesões na equipa. Já o vi depois do jogo com o médico e está acordado. Isso é o mais importante para nós", afirmou Saiss.