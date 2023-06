Diego Costa de saída do Wolverhampton e Adama Traoré com esperança de renovar

O Wolverhampton anunciou a saída de Diego Costa e revelou que irá tentar renovar o contrato com Adama Traoré. Matt Hobbs, diretor desportivo do Wolves, acredita no extremo direito e sente que ainda pode dar muito à equipa, disse sexta-feira através dos canais de comunicação do clube."Adama é um jogador que gostaríamos de manter e ainda estamos a conversar com ele. Ele agora está sem contrato, mas isso não significa que não haja uma oportunidade para chegarmos a um acordo. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas", referiu Hobbs."Diego foi incrível enquanto esteve aqui, a forma como se adaptou ao clube, os seus valores e cultura. Ele mostrou que ainda tem muito a oferecer dentro e fora de campo. Ainda assim, parece o momento natural para sair, visto que tinha assinado contrato para somente um ano. Houve algumas conversas internas e achámos que era a decisão a tomar", referiu o diretor desportivo.Sexta-feira, o Wolverhampton despediu-se também de João Moutinho , que sairá a custo zero em julho.