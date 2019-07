Diogo Jota bisa em goleada do Wolverhampton ao Newcastle

Um bis de Diogo Jota ajudou esta quarta-feira à goleada do Wolverhampton frente ao Newcastle, por 4-0, em jogo do troféu Premier League da Ásia, disputado em Nanjing, na China.O avançado português marcou aos 15 e 40 minutos, em ambos com remates na grande área, o último dos quais a fazer pressão sobre um adversário, a roubar a bola, e atirar ainda antes da marca de grande penalidade.No jogo marcaram ainda para os wolves, treinados por Nuno Espírito Santo, e frente ao Newcastle, ainda sem o treinador Steve Bruce, Morgan Gibbs-White, aos 32, e Thomas Allan, num autogolo, aos 85.No Wolverhampton, Nuno Espírito Santo fez alinhar quatro portugueses de início: Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota. Rúben Vinagre ainda entrou na segunda parte, aos 62 minutos, mas Roderick não saiu do banco.A equipa, sétima classificada na Liga inglesa, vai defrontar em 25 de julho os Crusaders ou o B36 Torshvan, na segunda pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa.