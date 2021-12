Dois amarelos em 31 segundos: assim foi a insólita expulsão de Raúl Jiménez diante do Man. City

Raúl Jiménez protagonizou um momento mais digno dos apanhados ou do futebol amador do que propriamente de um jogador profissional. Diante do Man. City , num jogo já de si bastante complicado, o avançado mexicano decidiu dificultar ainda mais a tarefa do Wolverhampton, ao ser expulso perto do intervalo. O mais insólito de tudo? O ex-Benfica viu dois cartões amarelos em 31 segundos!